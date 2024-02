Frosinone Milan, chi ha vinto il ballottaggio a centrocampo tra Adli e Musah? La scelta di Pioli in vista della sfida dello Stirpe

Questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Benito Stirpe andrà in scena Frosinone Milan, sfida valevole per la 23esima giornata di Serie A.

In vista della sfida di questo pomeriggio, Stefano Pioli ha alcuni dubbi su chi schierare centrocampo al fianco di Reijnders. Il ballottaggio in questo momento è tra Adli e Musah, con il centrocampista ex Bordeaux favorito sull’americano.