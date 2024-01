Frosinone Milan: possibile novità a centrocampo, a cosa sta pensando Pioli

Sabato pomeriggio il Milan affronterà il Frosinone in campionato. In vista del match Pioli pensa ad una novità a centrocampo

Cambiano i titolari. In vista del match di sabato pomeriggio del Milan contro il Frosinone, Pioli starebbe pensando ad un cambio tra i titolari a centrocampo rispetto al match di San Siro contro il Bologna.

Come riportato da Sky Sport con Loftus Cheek e Reijnders intoccabili, Adli potrebbe andare in panchina con Musah o Bennacer, qualora dovesse essere in condizione, al suo posto.