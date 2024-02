Frosinone Milan, l’emergenza infortuni non è finita: questi 7 rossoneri saltano il match valido per 23^ giornata di Serie A

Continua, anche dopo il calciomercato, l’emergenza infortuni per Pioli. Infatti per il match

Frosinone Milan non saranno a disposizione Caldara, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori.

A questi si aggiunge Mirante, che ha subito una piccola operazione dermatologica in settimana e Chukwueze che è ancora in Coppa d’Africa con la sua Nigeria.