Frosinone Milan, Pioli si affida ancora a loro. Ecco la difesa rossonera per la sfida dello Stirpe e le scelte del tecnico rossonero

Questo pomeriggio alle ore 18 allo Stirpe andrà in scena Frosinone Milan, sfida valida per la 23esima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Pioli in difesa:

Fiducia alla coppia di centrali davanti a Maignan. Pioli si affida ancora a Kjaer e Gabbia. Inoltre, nessuna novità anche sulla fasce. Theo Hernandez agirà a sinistra, con capitan Calabria a destra.