Frosinone Milan, Pioli continua a dare fiducia agli stessi 11: quinta consecutiva da titolare per Adli. Non era mai successo

Continua a dare fiducia agli stessi 11, il mister rossonero Stefano Pioli. Infatti per la prima volta in questa stagione il tecnico rossonero non ha cambiato formazione per ben 4 partite di fila.

Inoltre, in Frosinone Milan giocherà anche Adli a centrocampo: la quinta partenza da titolare consecutiva: un altro dato che non si era mai verificato.