Frosinone Milan, potrebbe essere la terza vittoria consecutiva in trasferta: ecco da quanto non accade questo dato

Alle 18:00 andrà in scena al Benito Stirpe Frosinone Milan, una sfida in trasferta che in caso di vittoria potrebbe significare tanto.

Infatti sarebbe la terza vittoria consecutiva in trasferta, dato che non si verifica per Pioli da ben un anno e mezzo. 3 punti che sarebbero importantissimi per invertire definitivamente il trend negativo lontano da San Siro.