Francia Danimarca, Giroud in campo per superare il record di Henry

Giroud in campo contro la Danimarca per superare il record di Henry e diventare, in solitaria, il top scorer all-time della Francia: i dettagli

Alle ore 17 ci sarà il derby in casa Milan tra la Francia di Olivier Giroud e Theo Hernandez e la Danimarca di Simon Kjaer.

In particolare Giroud, che partirà al centro dell’attacco anche questo pomeriggio, dopo aver agganciato Henry in cima alla classifica dei top scorer di tutti i tempi della Francia a 51 reti, ora vuole mettere la freccia e fregiarsi di questo titolo in solitaria.