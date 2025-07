Formazioni ufficiali Liverpool Milan: le scelte di Slot e Allegri

Formazioni ufficiali Liverpool Milan: di seguito le scelte di Arne Slot e Massimiliano Allegri per la sfida in programma alle 13.30 italiane

Tutto è pronto all’Hong Kong Stadium per un’attesissima amichevole internazionale tra Milan e Liverpool. La partita, che inizierà alle 13:30 ora italiana, rappresenta il secondo test per il Milan nella sua tournée asiatica e pacifica, un’occasione cruciale per affinare gli schemi e integrare i nuovi volti sotto la guida del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

L’incontro è di grande interesse non solo per i tifosi delle due squadre, ma anche per gli addetti ai lavori, che potranno osservare da vicino le prime indicazioni sulle strategie di Allegri al Milan e di Arne Slot al Liverpool. La diretta su DAZN garantirà la copertura televisiva dell’evento, mentre per gli aggiornamenti in tempo reale sarà possibile seguire il live di MilanNews.it, la fonte di queste preziose informazioni sulle formazioni e sul contesto della partita.

Le Formazioni Ufficiali: Recuperi Importanti per il Milan, Assenza Pesante per il Liverpool

Il Milan scende in campo con un modulo 3-5-1-1, segno della volontà di Allegri di sperimentare nuove soluzioni tattiche. La notizia più confortante per i rossoneri è il recupero di Mike Maignan tra i pali e di Youssouf Fofana a centrocampo, entrambi ritenuti inizialmente in dubbio. Questa è una dimostrazione della profondità e della qualità della rosa milanista, ora gestita dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, che ha lavorato instancabilmente per rinforzare la squadra.

Ecco il dettaglio della formazione del Milan: Maignan in porta; linea difensiva a tre con Tomori, Thiaw e il giovane Pavlovic. Il centrocampo a cinque vedrà Saelemaekers e Bartesaghi sulle fasce, con Loftus-Cheek, Ricci e Fofana a dare qualità e sostanza al centro. In avanti, Pulisic agirà a supporto dell’unica punta, il sempre pericoloso Rafael Leao. La panchina è ricca di opzioni, con giocatori come Okafor, Chukwueze e Musah pronti a subentrare e fare la differenza.

Dall’altra parte, il Liverpool di Arne Slot si schiera con un più classico 4-2-3-1. La formazione vede Alisson tra i pali; in difesa, Stephenson, Morton, van Dijk e Robertson. A centrocampo, Szoboszlai e Gravenberch faranno da schermo davanti alla difesa, supportando il trio offensivo composto da Ngumoha, Wirtz e Elliott. L’unica punta sarà l’intramontabile Salah. Da segnalare l’assenza di Darwin Nunez, la cui situazione legata al futuro di mercato lo tiene fuori dai giochi, un fattore che potrebbe influenzare le strategie offensive dei Reds. La panchina del Liverpool è altrettanto competitiva, con nomi come Konaté, Jones e Gakpo a disposizione.

Il Ruolo di Igli Tare e Massimiliano Allegri nel Nuovo Milan

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri come allenatore segnano una nuova era per il Milan. La loro collaborazione sarà fondamentale per il successo del club. Tare, con la sua esperienza nel reperire talenti e gestire il mercato, avrà il compito di continuare a costruire una rosa competitiva e bilanciata. Allegri, dal canto suo, dovrà plasmare questi talenti in un collettivo vincente, implementando le sue idee tattiche e riportando il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Questa amichevole, seppur non decisiva, offre le prime indicazioni su come il tecnico intenda impostare la squadra in vista della prossima stagione.

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Tam Ping Wun, assistito da Chow Chun Kit e Law Ming Leong, un trio arbitrale locale per questa prestigiosa sfida internazionale. L’attesa è palpabile per vedere come si evolveranno le dinamiche in campo e quali saranno le prime risposte del Milan sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Stephenson, Morton, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Elliott; Salah. A disp.: Woodman, Mamardashvili, Konaté, Jones, Gakpo, Tsimikas, Doak, Kerkez, Frimpong, Bradley, Nyoni. All. Slot

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana,, Bartesaghi; Pulisic; Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Okafor, Jimenez, Chukqueze, Terracciano F., Colombo, Comotto, Dutu, Bondo, Gabbia, Musah, Magni, Liberali. All. Allegri