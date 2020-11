Formazioni ufficiali Lille-Milan: Dalot e Hauge dal 1′, c’è Tonali

Arbitro Lille-Milan streaming, i precedenti con Pawson

La Uefa ha stilato la squadra arbitrale che dirigerà la sfida di giovedì in Francia tra Lille e Milan: l’arbitro designato è l’inglese Craig Pawson con Hussin e Lennard, quarto uomo Darren England. Pawson ha diretto in una sola occasione il Milan in carriera, sempre Europa League, nel match tra Betis Siviglia e rossoneri terminata con il punteggio 1-1 nel 2018. Nessuna gara arbitrata da Pawson invece con in campo il Lille.