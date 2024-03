Florenzi a DAZN: «Leao è un mix tra Neymar e Mbappè. Partita con la Roma? Io da domani guarderò i video di Banda e dei laterali del Lecce»

Alessandro Florenzi ha parlato dopo Fiorentina Milan: tutte le dichiarazioni nel post-partita del match di Serie A

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel post-partita di Fiorentina Milan.

PAROLE – «Il momento è buono. Io cerco di punzecchiare Rafa nel momento giusto e di dargli la carota quando tutti lo attaccano».

LEAO STEP PER DIVENTARE CAMPIONE – «Sì. Confronto con Mbappè? Kylian vive per il gol, Rafa invece è un mix tra Neymar e Mbappè come caratteristiche ma se gioca come sta facendo ultimamente diventa fondamentale per noi e posso permettermi di non fargli rincorre il terzino ma farlo uscire sul difensore grazie a un grande lavoro di squadra».

SULLE PROSSIME PARTITE – «Superare il prossimo turno non sarà facile. Siamo contro una squadra che ha cambiato volto con un allenatore che tutti sanno il mio rapporto con lui. Dobbiamo pensare che il nostro prossimo obiettivo sia il Lecce e affrontarla come se fosse l’ultima partita della stagione. Dobbiamo pensare partita dopo partita».

SU MILAN ROMA – «È un discorso affettivo. Io da domani guardo i video di Banda e dei laterali del Lecce poi penserò alla partita di giovedì».