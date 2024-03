Fiorentina Milan: rossoneri partiti in ritardo per Firenze, svelato il motivo

Domani sera il Milan affronterà la Fiorentina in campionato. I rossoneri sono però partiti in ritardo per Firenze. Il motivo

Piccolo contrattempo per il Milan. I rossoneri domani saranno impegnati contro la Fiorentina in campionato. Per evitare il traffico pasquale si è optato per andare a Firenze partendo con l’aereo da Malpensa.

Tuttavia come riportato da Peppe Di Stefano la squadra è partita in ritardo rimanendo più di qualche minuto ferma sulla pista ed in attesa di partire, per un problema tecnico, poi risolto.