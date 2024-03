Fiorentina Milan, Milenkovic e Quarta che flop! La critica ai centrali della viola che hanno contribuito alla vittoria dei rossoneri

Giornata da dimenticare per alcuni singoli della squadra di Italiano nella sconfitta di ieri della Fiorentina contro il Milan. Protagonisti in negativo soprattutto i due difensori centrali, Milenkovic e Martinez Quarta. Scivoloni, svarioni e sbavature che hanno “aiutato” i rossoneri ad ottenere la vittoria. Il giornalista Ernesto Poesio, sulle colonne de Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla prestazione negativa della Viola.

PAROLE – «Soprattutto, e non è una novità, nella fase difensiva che ha visto spesso Quarta e Milenkovic da soli ad affrontare le folate dei rossoneri. Invitati a nozze dalle ormai consuete praterie lasciate libere dalla Fiorentina. E così, in una partita costellata di tanti errori, in cui anche il Milan ha mostrato una retroguardia tutt’altro che impermeabile, la Fiorentina non è riuscita a evitare una sconfitta che appare purtroppo in linea con questo 2024 che sembra non essere mai davvero iniziato in casa viola. Sei punti, nelle ultime 5 gare, nelle quali è arrivata solo una vittoria contro la Lazio, rendono i viola una squadra troppo fragile e troppo discontinua per poter credere davvero a una rimonta per le zone che contano.

Più facile, si fa per dire, provare a questo punto a centrare l’accesso all’Europa League da una delle due coppe in cui i viola sono ancora impegnati. Già mercoledì contro l’Atalanta al Franchi dunque l’appuntamento appare di quelli decisivi. Certo non potrà bastare quanto visto ieri sera al Franchi. Soprattutto in attacco dove a parte qualche occasione sprecata da Belotti, la Fiorentina è apparsa fin troppo leggera e inconcludente. Simbolo di una squadra che sembra aver perso convinzione e qualità. Scivolata nella terra di mezzo, fra rimpianti e occasioni mancate».