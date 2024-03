Fiorentina Milan, De Grandis: «Doveva finire 6-6 per come hanno difeso le due squadre. Su Leao…». Le parole del giornalista

Il giornalista De Grandis ha analizzato a SkySport Fiorentina-Milan, elogiando la prestazione di Leao.

PAROLE – «La partita di ieri doveva finire 6-6 per come hanno difeso le due squadre. Nel primo tempo Leao ha sprecato un’occasione. Fa un assist di tacco che però non sarebbe arrivato se non fosse scivolato Milenkovic. Una con questa forza devastante dovrebbe fare così tutte le partite. Ieri è stato decisivo».