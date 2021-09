Fiorentina, Barone: «Rinnovo Vlahovic? Vi dico come stanno le cose»

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato prima del fischio d’inizio della gara con l’Udinese: ecco le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato del momento viola e del rinnovo di Vlahovic:

SQUADRA – «Si parla sempre del gruppo. Grande merito di Italiano e della squadra che segue il suo sistema di gioco».

RINNOVO VLAHOVIC – «Abbiamo preparato già tutto ciò che serve per il suo rinnovo, ora Dusan però deve pensare a giocare. Aspettiamo un incontro, sta a lui decidere se vuole mettere la firma con il suo entourage. Ci aspettiamo un nuovo summit anche se sono un paio di settimane che non abbiamo questo notizie in merito».