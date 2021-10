Maniero: «Il Milan di Pioli mi sta sorprendendo»

L’ex attaccante del Milan Filippo Maniero si è detto sorpreso dal rendimento incredibile del Milan in questo avvio di stagione

Filippo Maniero, ex attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di Leggo dell’inizio di stagione del Milan di Pioli:

«Mi aspettavo che fosse protagonista sì, perché era candidato a lottare con le prime visto il buon campionato scorso, ma vederlo così in alto fa ancora più piacere e non me lo aspettavo. A inizio anno pensavo di vederlo in lotta per la Champions ma sta dimostrando di aver intrapreso una strada, anche a livello mentale, giusta per essere una grande squadra. Il -13 della Juventus è pesante, visto come viaggiano quelle davanti è dura lottare per il campionato. Sarà comunque protagonista per lottare per un posto in Champions. Vedendo il potenziale e il vantaggio in classifica, Inter, Napoli e Milan sono favorite. Tutto può succedere, ci può essere qualche sbandamento ma il recupero delle altre sembra molto difficile, lo dice la storia della Serie A».