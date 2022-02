Figlio Italiano, gravi insulti social: «Di italiano hai solo il cognome, terrone!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il figlio di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è stato gravemente insultato sui social: l’accaduto

Christian Italiano, figlio 19enne del tecnico della Fiorentina, ha pubblicato su Instagram un insulto recapitatogli in privato: «Tuo padre è un c***o con le orecchie, presuntuoso di m***a pure terrone, te sei brutto, porco*** se sei brutto, e la tua ragazza è un c***o. Peccato che tuo padre è un fenomeno e farà strada, anzi spero faccia strada… però quando mollerà la Fiorentina sarai punto e a capo… Di italiano hai solo il cognome, terrone del c***o».

Un messaggio vergognoso pieno di odio a cui il ragazzo ha risposto con un: «Fare pure». L’episodio si è scatenato dopo che lo stesso aveva pubblicato su Instagram una storia con la scritta «non sento, non sentooooo» in riferimento ai cori riservati al padre lunedì sera al Picco. Alcuni tifosi dello Spezia non hanno mai accettato il passaggio del tecnico alla Fiorentina e per questo danno sfogo in maniera inaccettabile alla loro frustrazione.