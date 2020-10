Fifa 21, è già aria di derby: il murales dedicato a Milan e Inter – FOTO

Fifa 21, uno dei più noti simulatori calcistici al mondo, ha voluto omaggiare il derby tra Milan e Inter con un murales in porta Ticinese

FIFA 21, notissimo videogioco di simulazione calcistica, torna a Milano e lo fa in pieno stile street-art. Al fine di omaggiare il derby in programma il prossimo 17 ottobre, il prodotto della EA Sports ha prodotto uno splendido murales in Porta Ticinese a Milano ritraente due “bambini tifosi” con le maglie di Inter e Milan.

FIFA 21 è un videogioco di calcio, sviluppato da EA Sports, disponibile per PlayStation 4, Xbox one, Microsoft Windows e Nintendo Switch dal 9 ottobre, per Xbox Series X dal 10 novembre e per PlayStation 5 dal 19 novembre.