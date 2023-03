Ferri su De Ketelaere: «Ecco il motivo per cui lo aspetterei». Le parole dell’ex calciatore e tecnico sul calciatore belga

Giacomo Ferri ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex calciatore sul calciatore belga del Milan:

«Lo aspetterei. Io l’ho seguito ma non tanto, ma aspetterei. Anche se è stato criticato giustamente, però per me ha qualità e potrà tornare a giocare come lo faceva nel Bruges. Credo in Maldini e Massara, perché hanno occhio».