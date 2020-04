Ferraris (MMsport): «Donnarumma prototipo del portiere moderno»

Massimo Ferraris ha parlato nell’episodio odierno di The Football Room del portiere rossonero e della nazionale italiana Gigio Donnarumma

Intervenuto nel corso dell’episodio odierno di The Football Room, Massimo Ferraris di MMsport che ha così parlato dell’importanza che rivestirà Gianluigi Donnarumma nell’Italia di Roberto Mancini:

«Questo ragazzone di 196 centimetri rappresenta il degno erede di Buffon per difendere la porta dell’Italia. Ha una fisicità importante e una rapidità nei movimenti laterali veramente notevole, rappresenta a pieno il prototipo del portiere moderno. Il saper rimanere nei flussi di gioco per tutti i 90 minuti lo rendono un portiere di primissimo livello: sono tante le parate spettacolari fatte in carriera e non è una cosa di poco conto per un estremo difensore di queste dimensioni. Donnarumma ha inoltre anche un ottima lettura nel senso della posizione, riesce a rimanere fermo fino all’ultimo davanti all’avversario obbligando questo a prendere delle decisioni difficili. È migliorato molto anche nella gestione della palla diventando il portiere perfetto per Roberto Mancini».