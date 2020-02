Femminile, Milan-Fiorentina rinviata: il tweet dei rossoneri

Oggi alle 12:30 allo stadio Brianteo di Monza sarebbe andata in scena la delicatissima partita di Serie A femminile tra Milan-Fioretina, ma visti i tragici sviluppi del coronavirus è stato imposto dal governo la sospensione anche delle manifestazioni sportive in Lombardia, Piemonte e Veneto.

Con un tweet il Milan ha spiegato l’accaduto rincuorando chi avesse già acquistato il biglietto per la partita.

🎟 Tutti i biglietti già acquistati per #MilanFiorentina rimarranno validi e saranno utilizzabili nel giorno del recupero.

🎟 All tickets purchased for the game will remain valid and can be used on the rescheduled fixture date.

— AC Milan (@acmilan) February 23, 2020