Zancan: «San Siro può essere determinante contro l’Atletico»

Secondo Zancan la bolgia di San Siro potrebbe aiutare a colmare il piccolo gap esistente tra Milan e Atletico Madrid

Federico Zancan, giornalista di Sky Sport, è intervenuto sulla nota emittente per analizzare la gara di stasera tra Milan e Atletico Madrid:

«Secondo me l’effetto San Siro potrebbe colmare quel minimo di gap che c’è dal punto di vista dell’esperienza e della caratura internazionale tra queste due squadre. L’Atletico non è più quello di una volta però sa stare in campo in queste partite. Secondo me il Milan per come sta giocando e per la spinta che avrà può vincere la partita».