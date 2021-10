Zancan: «Tomori Abraham sarà il duello più bello in Roma Milan»

Federico Zancan ha analizzato la sfida di questa sera tra Roma e Milan: focus sul duello tra Tomori e Abraham

Federico Zancan, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato dagli studi della nota emittente analizzando la sfida di stasera tra Roma e Milan:

«Hanno avuto un percorso molto simile. Speravano di esplodere al Chelsea, ma si sono ritrovati al meglio in Italia. La loro sfida in Roma-Milan sarà fondamentale e hanno l’elemento in comune della fisicità e della velocità: sarà un duello molto interessante anche nel corpo a corpo. Tomori è ora l’intoccabile del Milan».

GUARDA LA CONFERENZA STAMPA DI MOURINHO SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24