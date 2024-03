Fazzini a DAZN: «Il Milan è molto forte ma noi abbiamo preparato la partita nei migliori dei modi»

Jacopo Fazzini ha parlato prima della sfida contro il Milan: tutte le dichiarazioni nel pre-partita del centrocampista

Il centrocampista Fazzini ha parlato a DAZN nel pre-partita di Milan Empoli.

PAROLE – «Sappiamo che sono una squadra molto forte. Hanno tantissime carte in regola per metterci in difficoltà. Abbiamo preparato la partita nei migliori dei modi, vedremo come andrà a finire».