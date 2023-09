Fattore Tomori: i numeri dei rossoneri con l’inglese in campo

Il Milan contro il Verona ha mantenuto la porta inviolata per la terza volta in stagione. Merito anche di Tomori, più di un fattore per i rossoneri

Terzo clean sheet in stagione. Ieri il Milan contro il Verona ha mantenuto la porta inviolata per la terza volta tra campionato e Champions. Merito anche di Tomori, più di un fattore per i rossoneri:

con lui in campo sono arrivate solo 2 reti subite, senza è sono arrivati i 5 gol subiti nel derby