Fattore Thiaw: il tedesco imprescindibile per Pioli, il dato

Il Milan si sta muovendo sul mercato tra gli intoccabili c’è Thiaw. La prova anche dalle scelte di Pioli in America

Thiaw è un intoccabile del Milan. A confermare la centralità nel progetto rossonero vissuta da Thiaw nella seconda parte della scorsa stagione, ci sono altri due fattori:

come riportato da Calciomercato.com in primis, innanzitutto, le scelte effettuate da Pioli in questo pre-campionato. A confermare la sua insostituibilità ci sono anche le scelte di mercato portate avanti dalla triade Furlani/Moncada/D’Ottavio: posizionatosi come riferimento sul centro destra, il Milan, dopo il trasferimento al Villarreal di Gabbia, è alla ricerca di un difensore centrale mancino che possa, all’occorrenza, dare respiro a Tomori. Gli interessi nei confronti di Lenglet e di Esteve vertono proprio in questa direzione