Fattore San Siro, il Milan non vince in casa dal 4 ottobre

San Siro ultimamente non porta molta fortuna ai rossoneri. In Europa League è arrivata il peggior risultato del 2020, ovvero il tre a zero subìto dal Lille. In campionato, invece, la vittoria non arriva dal 4 ottobre scorso in occasione della sfida contro lo Spezia.

Negli ultimi due mesi, nel mezzo, i pareggi contro la Roma e contro l’Hellas Verona. Ricordiamo come il derby contro l’Inter è stato giocato in trasferta dai ragazzi di Stefano Pioli.