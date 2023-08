Fattore Pulisic: il record raggiunto contro il Bologna

Ieri sera il Milan ha battuto il Bologna alla prima di Serie A 2023-24. Tra i protagonisti anche Pulisic che ha raggiunto un record

Pulisic MVP di Bologna Milan. L’americano è stato tra i protagonisti del successo rossonero al Dall’Ara contro i rossoblù.

Tra le statistiche della sua gara, emergono in particolare il numero di dribbling positivi (4), ma Christian ha primeggiato anche per duelli (22), cross (2) e cross positivi (2). Il suo contributo si è rivelato prezioso per la squadra, come dimostrano i numerosi rientri difensivi e il primato nei falli subiti (3), utili per far rifiatare i compagni. L’annata è appena iniziata, ma le premesse fanno sognare i tifosi. Come se non bastasse ha raggiunto anche un piccolo record: è il primo americano a segnare al debutto in Serie A.