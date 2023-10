Ravanelli assolve Maignan: «Nessun intervento assassino, vi spiego»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve tra le altre, ha assolto Mike Maignan dopo il fallo su Ekuban in Genoa-Milan

Ospite a Pressing, Fabrizio Ravanelli ha parlato così del fallo di Maignan su Ekuban in Genoa-Milan:

«Maignan esce per andare a prendere il pallone. Non va con il ginocchio per colpire l’avversario, il francese guarda sempre e solo il pallone, non il giocatore del Genoa. E’ un brutto intervento, ma non è un intervento assassino».