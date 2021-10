Fabrizio Biasin: «Ho un pensiero molto chiaro sul rinnovo di Kessie»

Fabrizio Biasin è convinto che Frank Kessie, continuando a chiedere otto milioni per il rinnovo, voglia andare via a parametro zero

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della questione relativa al rinnovo di Frank Kessie con il Milan, ancora in stallo:

«Non ha più senso parlare del rinnovo di Kessie, chiedendo ancora 8 milioni sta praticamente pretendendo lo svincolo. Mi metto nei panni di Pioli: scelgo di metterlo comunque in campo e a fine stagione si vedrà o no? Per me sì, è sbagliato rinunciare ai giocatori in scadenza».