Fabio Bianchi: «Vi dico quale è il vero punto di forza del Milan»

Fabio Bianchi, intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha analizzato in questi termini la vittoria del Milan di ieri sera in rimonta contro il Verona:

«Re per una notte. Almeno. I cerotti non frenano questo Diavolo che scavalca il Napoli e continua a sognare. Eppure sembrava una giornata storta per Milano. Dopo la sconfitta dell’Inter, anche il Milan sotto di due reti dopo mezzora. Invece la banda Pioli ha saputo reagire, anche con i cambi, e ha dato una dimostrazione di grande maturità. Si è visto il Milan che non finisce mai, che quando decide di mettere in campo tempesta e impeto, diventa inarrestabile. Per come è arrivata, questa è una vittoria molto, molto importante che dà ancora più sicurezze al gruppo per il futuro e per la lotta scudetto».