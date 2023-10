Ex Milan, Bonaventura a vita alla Fiorentina? C’è l’idea rinnovo

Ex Milan, Giacomo Bonaventura, fresco di convocazione in Nazionale, potrebbe legarsi a vita alla Fiorentina: pronto il rinnovo

Come riporta Il QS – La Nazione, Giacomo Bonaventura, ex Milan e fresco di ritorno in Nazionale, potrebbe legarsi a vita alla Fiorentina.

Il classe ’89 è in scadenza di contratto a giugno ma ha nel contratto una clausola di rinnovo che si attiverà in automatico al raggiungimento delle 25 presenze stagionali (ora è a 11). L’idea di Commisso è però quella di andare oltre e prolungare direttamente fino al 2026 quando Jack avrà 37 anni.