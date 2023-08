Ex Milan Donnarumma: il Psg apre alla cessione ad una condizione

L’ex Milan Donnarumma potrebbe tornare clamorosamente in Italia. Piace alla Juventus e il Psg non chiude alla cessione

Donnarumma torna in Italia? La possibilità per l’ex Milan non è del tutto da escludere. Il portiere piace alla Juventus e il Psg non chiude del tutto alla cessione.

Come riportato da TMW davanti a una buona proposta, infatti, il PSG è pronto a valutare la sua cessione due anni dopo la decisione di ingaggiarlo a parametro zero. Donnarumma che ha altri tre anni di contratto ha una valutazione su Transfermarkt di 45 milioni di euro.