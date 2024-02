Ex Milan, Gattuso contestato a Marsiglia: le ultime sul tecnico

Ex Milan, Gennaro Gattuso contestato a Marsiglia dopo la sconfitta contro il Lione: sui social monta la protesta dei tifosi

Momento complicato per Gennaro Gattuso, tecnico del Marsiglia ed ex Milan. La sconfitta di ieri sera contro il Lione ha fatto sprofondare il club francese a 6 punti dal quarto posto, dunque lontano dalla zona Champions.

Sui social è scoppiato l’hastag #Gattusout: i tifosi hanno individuato negli altri colpevoli il presidente Longoria – in particolare polemiche sul suo stipendio – e il proprietario Frank McCourt. A fine partita il tecnico ha così commentato: «Bisogna essere esigenti, io sono una persona responsabile e non voglio cercare scuse. Penso che non si debba parlare di fortuna o sfortuna. D’altra parte una cosa è certa: è che nessuno ci ha dominato da quando sono arrivato qui».