Ex Milan, svolta Bonucci: arriva la decisione sul suo futuro

Ore decisive per il futuro di Bonucci. L’ex Milan potrebbe lasciare la Juventus ma rimanere in Serie A. Ecco le ultime

Bonucci lascia la Juve ma resta in Serie A? L’ex Milan si avvicina alla Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, le valutazioni fatte in casa biancoceleste, che stanno continuando anche in queste ore, hanno praticamente convinto Lotito a portare il centrale a Formello.

In questo senso sabato scorso c’è stato un vertice a Formello con il suo agente per provare a gettare le basi dell’intesa. Bonucci dal canto suo ha dato piena disponibilità mettendo in secondo piano l’Union Berlino. Le prossime ore saranno decisive.