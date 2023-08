Ex Milan, Bonucci alla Lazio diventa un caso: la situazione

Il futuro dell’ex Milan, Bonucci continua a rimanere un rebus. Può andare all’Union Berlino ma Lotito lo vuole a tutti i costi alla Lazio

Caso Bonucci. L’ex Milan è fuori dal progetto tecnico della Juventus, il suo futuro resta un’ incognita.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il patron vuole inserire nello spogliatoio gente di esperienza e con cultura della vittoria (aveva fatto lo stesso ragionamento con per Lloris). Dunque, a dispetto dei dubbi di Sarri che vorrebbe lavorare con 4 centrali e che ritiene che uno del calibro di Bonucci possa spaccare lo spogliatoio, Lotito sta continuando in prima persona la trattativa.

Dal canto suo Bonucci ha messo la Lazio in cima alla lista delle proprie preferenze perchè vorrebbe rimanere in Italia e proprio per questo continua a temporeggiare con l’Union Berlino. I termini dell’operazione sono noti da tempo: Bonucci firmerebbe un contratto di un anno con la Lazio con opzione per il secondo anno e con contributo della Juve al pagamento dell’ingaggio