Evra: «A scuola abusarono di me. Mia madre è completamente devastata»

DICHIARAZIONI – «Il preside, credendo che stessi dormendo, metteva le mani sotto il mio copriletto e ha cercato di toccarmi. Sapevo che quello che stava facendo era sbagliato e ho cercato di spingerlo via e di colpirlo. È durato 10 o 15 minuti, come una rissa. Non ha scherzato e ha fatto di tutto per togliermi i pantaloni. Non diceva una parola al buio ma si stava toccando ed era sessualmente eccitato. È stato un momento difficile per me, mia mamma è uscita devastata da questa cosa. Devo ancora dirlo ad alcuni dei miei fratelli, sorelle e amici intimi. Non voglio che le persone provino pietà. È una situazione difficile. Una madre non si aspetta certo di sentire dal proprio figlio un particolare del genere. È stato un grande shock per lei. Mi ha anche detto di non metterlo nel libro, ma le ho spiegato che l’ho fatto per gli altri ragazzi: mi ha capito«.