Di Francesco, elogio a Theo Hernandez: «Più forte terzino in circolazione. Leao...»

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha indicato Theo Hernandez come il più forte terzino in circolazione. E su Leao…

Intervistato da TMW Radio, Eusebio di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato così dei due calciatori del Milan, Leao e Theo Hernandez:

«In difesa Theo Hernandez, il più forte terzino moderno in circolazione. Mi piace molto anche Di Lorenzo, che attraverso il lavoro e la resilienza è riuscito a diventare un grande giocatore. A centrocampo mi piace tanto Zielinski: non sai mai dove va col primo controllo, un po’ come faceva Zidane. Davanti vorrei un Osimhen come nove o un Leao come esterno, sono due calciatori di altissimo profilo».