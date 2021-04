Euro 2020, confermata la presenza di pubblico in 8 stadi: i dettagli

La UEFA ha ufficializzato la presenza di pubblico in otto stadi ad Euro 2020: Roma, Bilbao, Monaco e Dublino avranno tempo fino al 19 aprile

La UEFA ha ufficializzato la presenza di pubblico ad Euro 2020. Al momento otto nazioni: San Pietroburgo ha confermato una capienza del 50%, con la possibilità di aumentare, mentre Budapest pensa all’ingresso libero. Baku ha confermato la capienza al 50% a patto che i tifosi provenienti dall’estero abbiano un tampone negativo. Amsterdam, Bucarest, Copenhagen e Glasgow hanno confermato una capienza che può variare tra il 25 e il 33%. Londra ha confermato un afflusso minimo del 25%.

Inoltre l’Uefa ha gelato l’Italia annunciando che la presenza dell’impianto capitolino è tutt’altro che certa e sarà valutata fino al 19 aprile. Entro questa data infatti, bisognerà garantire al massimo organo calcistico europeo la presenza di una fetta di pubblico, condizione definita imprescindibile per ospitare i match. Stessa situazione per Bilbao, Monaco e Dublino.

Questo il comunicato della UEFA:

«Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento alle federazioni affiliate e alle autorità nazionali e locali che stanno collaborando strettamente per garantire il ritorno sicuro degli spettatori allo stadio. Attualmente, otto tra i paesi ospitanti hanno confermato la presenza di pubblico sulla base delle loro proiezioni e di un miglioramento della situazione sanitaria nei loro Paesi a giugno e luglio. Sono considerati diversi fattori, tra cui un aumento delle vaccinazioni e la minore diffusione dei contagi nella stagione più calda. Molti dei paesi ospitanti avevano già inserito EURO 2020 nella loro strategia nazionale di ripresa. Inoltre, la UEFA ha lavorato a stretto contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità per adattare lo strumento di valutazione del rischio WHO COVID-19 per EURO 2020.»