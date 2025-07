Estupinan, prime parole da rossonero: «Entusiasta di essere qui, ai tifosi dico...» - VIDEO

Estupinan, il nuovo terzino del Milan ha salutato i tifosi rossoneri dopo l’ufficialità: ecco le sue prime dichiarazioni

Milano è in fermento dopo l’ufficialità dell’arrivo di Pervis Estupiñán nel calciomercato Milan. Il terzino ecuadoriano, la cui firma sul contratto è avvenuta nella giornata di ieri, ha già iniziato a calarsi nella realtà rossonera, portando con sé un’ondata di entusiasmo e aspettative. La sua acquisizione, fortemente voluta dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e in piena sintonia con la visione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, segna un passo importante nella strategia di rafforzamento del club.

Subito dopo la firma, Estupiñán si è recato negli studi della Milan Media House, un rito ormai consolidato per i nuovi acquisti che desiderano connettersi immediatamente con la loro nuova tifoseria. Qui, ha registrato un video saluto che ha fatto il giro del web, infondendo un senso di ottimismo e determinazione tra i tifosi rossoneri. Le sue parole, dirette e sincere, hanno subito conquistato il cuore dei sostenitori:

“Ciao rossoneri, come state? Sono Pervis Estupiñán, sono arrivato. Sono molto entusiasta di cominciare e vedervi a San Siro e vincere insieme ed essere felici. Vi mando un abbraccio“.

Questo messaggio non è solo un semplice saluto, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. La determinazione di Estupiñán a “vincere insieme ed essere felici” risuona profondamente con le ambizioni del Milan, un club che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sua voglia di scendere in campo a San Siro, il leggendario stadio che sarà la sua nuova casa, è palpabile e contagiosa. I tifosi non vedono l’ora di accoglierlo e vederlo in azione.

L’arrivo di Estupiñán è frutto di un’attenta pianificazione da parte della dirigenza rossonera. Igli Tare, con la sua comprovata esperienza nel mercato, ha individuato in lui il profilo ideale per rafforzare la corsia sinistra, garantendo solidità difensiva e un’ottima propensione offensiva. Le sue qualità tecniche e la sua velocità lo rendono un elemento chiave nel sistema di gioco che Massimiliano Allegri intende implementare. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i talenti, avrà il compito di integrare al meglio Estupiñán nel gruppo, massimizzandone il rendimento.

La Serie A è un campionato tattico e competitivo, ma Estupiñán ha già dimostrato le sue capacità in contesti altrettanto esigenti. La sua esperienza internazionale, sia a livello di club che con la nazionale ecuadoriana, gli conferisce la maturità necessaria per affrontare questa nuova sfida. I tifosi del Milan possono aspettarsi un giocatore che non si risparmia, che lotta su ogni pallone e che mette il cuore in ogni azione.

L’attesa è ora tutta per il suo debutto ufficiale. Ogni sessione di allenamento sarà fondamentale per l’integrazione del nuovo arrivato con i compagni di squadra e per assimilare i dettami tattici di Allegri. L’entusiasmo generato dal suo arrivo è un segnale positivo per l’intera ambiente Milan, che si prepara a vivere una stagione ricca di emozioni e, si spera, di successi.