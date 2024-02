Espulsione Jovic, oltre al danno la beffa: ecco quante giornate di squalifica rischia per il cartellino rosso rimediato in Monza Milan

Giornata nera finora per i rossoneri, sotto per 2 ad 1 in Monza Milan, con l’espulsione di Jovic a complicare il tutto. La manata in faccia ad Izzo è costata al serbo il cartellino rosso diretto, dopo la revisione dell’arbitro al Var, ed adesso la squalifica rischia di essere salatissima!

Da regolamento, infatti, secondo il Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 38 – ovvero quello relativo ai cartellini rossi comminati per condotta violenta – si legge: «Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato».