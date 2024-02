Esonero Pioli, Cardinale allo scoperto: «Non essere contento non significa licenziare». Le sue dichiarazioni

Gerry Cardinale è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera per parlare, tra le altre cose, anche del futuro di Pioli al Milan. Le sue dichiarazioni.

PIOLI – «Non essere contento in un certa fase non si traduce necessariamente nel licenziare l’allenatore. Credo che Pioli stia facendo un buon lavoro in una situazione non facile, con una squadra molto rinnovata, non cedo alla tentazione di “licenziare” qualcuno tanto per cambiare qualcosa»

L’INTERVISTA DI CARDINALE AL CORRIERE DELLA SERA