Bucchioni: «Pioli è un altro allenatore rispetto agli anni di Firenze»

Enzo Bucchioni ha analizzato la crescita di Stefano Pioli rispetto agli anni in cui era allenatore della Fiorentina

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ospite negli studi di ‘Calcissimo’ in onda su Top Calcio 24, ha parlato di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:

«Pioli è un allenatore diverso rispetto a quando allenava alla Fiorentina per esempio. Io sono toscano e me lo ricordo bene Pioli a Firenze. Ora il Milan ha un gioco molto dispendioso, gioca bene ma è stancante. Hanno anche la Champions League che ti toglie tante energie. Infortuni? Fatico a fare un’analisi quando ci sono squadre che vengono colpite in maniera maggiore e non do tutte le colpe ai preparatori. In assoluto credo che il problema sia quando cambi squadre e quando cambi metodologie di allenamento. Vedi Messias, è arrivato al Milan a 30 anni e nel corso della sua carriera ha sempre giocato con squadre minori – con tutto il rispetto – che lottavano per altri obiettivi. Ora lo fanno allenare con giocatori più importanti che hanno dietro una storia e quindi un po’ paga. Stessa cosa vale per Bakayoko».