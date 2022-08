Ecco quanti italiani sono scesi in campo titolari nella prima giornata di Serie A

Nella prima giornata di campionato sono scesi in campo da titolari solo 68 calciatori italiani: ecco i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel corso della prima giornata di campionato sono scesi in campo 220 calciatori titolari ma solo 68 erano italiani, il 31%.

Nello specifico, in Milan-Udinese, gli italiani titolari in campo erano 2: Calabria per il Milan e Silvestri per l’Udinese. Inoltre, la squadra con più italiani titolari è stata il Monza con 8 calciatori.