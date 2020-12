È il momento di Kalulu: da oggetto misterioso alla terza gara di fila

Non avevo ancora giocato fino a settimana scorsa, ma adesso Pierre Kalulu è per necessità diventato importantissimo per il Milan

Pierre Kalulu vuole prendersi il Milan. Dopo un inizio di stagione in cui non si è praticamente mai visto dopo le amichevoli di precampionato, il francese contro il Genoa si appresta a giocare la terza gara di fila dopo Sparta Praga e Parma.

Una situazione di emergenza, visti gli infortuni di Kjaer e Gabbia, in cui Pioli spera di poter trovare nel classe ’00 il classico coniglio dal cilindro. L’ex Lione ha dimostrato di avere caratteristiche, soprattutto in termini di velocità, che nessun altro difensore in rosa possiede, ma deve chiaramente crescere e queste gare lo aiuteranno di certo a maturare più in fretta.