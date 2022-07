La parabola di Dybala: da erede di Messi a “pupino” de Roma

Dybala è stato annunciato ufficialmente come nuovo giocatore della Roma: da erede di Messi a erede di Totti, con molti rimpianti

Il passaggio di Paulo Dybala alla Roma fa riflettere sulla carriera della Joya che solo pochissimi anni fa sembrava destinata a palcoscenici più illuminati e ingombranti. E invece la scelta di sposare il progetto capitolino testimonia l’inversione di tendenza, irreversibilmente (forse) al ribasso.

Sicuramente in tanti ricorderanno quando fior di giornalisti e opinionisti, per non parlare dei tifosi, azzardavano paragoni scomodi e altisonanti. Primi fra tutti quelli con il numero dieci argentino più amato dopo Diego Armando Maradona.