Dybala al Milan? Ecco perché la Joya in rossonero non sarebbe possibile. L’argentino non rientra nei parametri rossoneri

Il clamoroso divorzio tra Paulo Dybala e la Juventus mette sul mercato – a zero – uno dei migliori attaccanti della Serie A. Le possibilità per il futuro della Joya sono molteplici ma tra queste non c’è un eventuale approdo al Milan.

Il motivo? Da tempo i rossoneri hanno stabilito un tetto sugli ingaggi che non sfori i 5 milioni di euro. Il prossimo contratto di Dybala, per cui ora si scatenerà un’asta, sarà evidentemente molto più alto.