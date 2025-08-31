Dovbyk Milan, Di Marzio spiazza tutti! Massara avvisa Tare, prossime ore assolutamente decisive

Dovbyk Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha aggiornato la situazione relativa al futuro della punta ucraina. Ultime

La notizia rimbalzata nelle ultime ore nel mondo del calcio italiano ha acceso un’accesa discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di SkySport, Gianluca Di Marzio, il futuro dell’attaccante ucraino Artem Dovbyk è sempre più legato al calciomercato Milan. Se la trattativa per portare il prolifico centravanti della Roma in rossonero dovesse andare in porto come un’operazione singola, la Roma sarebbe pronta a virare su una pista alternativa per rinforzare il proprio reparto offensivo: Breel Embolo.

Questa mossa di mercato, che coinvolge due dei più importanti club della Serie A, mostra l’intricato intreccio di strategie e piani che caratterizza la finestra di mercato estiva. Il Milan, sotto la nuova gestione di un volto esperto come il direttore sportivo Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, ha messo Artem Dovbyk in cima alla lista dei desideri. L’attaccante, reduce da una stagione buona nella Capitale, rappresenta il profilo ideale per l’attacco rossonero: un mix di potenza fisica, fiuto del gol e capacità di adattarsi a diversi schemi tattici.

Dall’altro lato, la Roma di Gasperini, con un’attenzione particolare al bilancio e alla ricerca di opportunità, ha identificato in Breel Embolo un’alternativa di grande spessore. L’attaccante svizzero, che in passato è stato più volte proposto proprio al Milan dai suoi agenti, è un giocatore con caratteristiche diverse ma altrettanto valide. Dotato di una notevole forza fisica e una buona velocità, Embolo potrebbe offrire un’opzione tattica differente e complementare al resto del pacchetto offensivo giallorosso. La sua esperienza internazionale, maturata anche con la nazionale svizzera, lo rende un profilo affidabile e pronto a calarsi immediatamente nelle dinamiche del campionato italiano.

La situazione, quindi, è in continua evoluzione e tiene con il fiato sospeso i tifosi di entrambe le squadre. La decisione del Milan su Dovbyk avrà un effetto domino che influenzerà direttamente le scelte della Roma. La sinergia tra i due club, seppur indiretta, è un chiaro esempio di come il calciomercato sia un sistema di vasi comunicanti, dove ogni mossa può innescare una reazione a catena. Le prossime ore saranno cruciali per capire come si evolveranno le trattative e se le indiscrezioni di Di Marzio si trasformeranno in realtà. Per il momento, l’attenzione resta alta su Milano e Roma, pronte a sfidarsi non solo sul campo, ma anche sul tavolo delle trattative per assicurarsi i migliori talenti.