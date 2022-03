Dossena: «Dybala al Milan? Ecco cosa penso»

L’ex giocatore Giuseppe Dossena ha parlato della possibilità di un eventuale trasferimento di Paulo Dybala al Milan: le sue parole

Intervenuto a TMW, Giuseppe Dossena ha parlato del futuro di Dybala e della possibilità di un arrivo al Milan:

«E’ un caso deve far riflettere giocatori, procuratori e società. Il Milan è il capofila di un movimento che non guarda in faccia nessuno e che non scende a compromessi. I rossoneri hanno dimostrato che nel mondo ci sono i giocatori giusti, servono quelli che mettono in campo tutto e se non lo fanno il Milan insegna che ci possono essere altre strade».