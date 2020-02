Le voci attorno a un possibile addio di Donnarumma in estate nom si arrestano ma anzi spuntano i nomi dei tre club interessati a lui

Il contratto di Donnarumma scadrà a giugno 2021 e già in quest’estate il valore del giovane portiere, salvo non arrivi un rinnovo, sarà notevolmente ridotto per via della possibilità dei club interessati di poterlo prendere a zero aspettando un anno.

Secondo Repubblica sono tre le società interessante a Gigio: Juventus, Psg e Real Madrid.