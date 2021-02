Donnarumma, testa solo al campo: la Champions come pensiero fisso

Donnarumma, nonostante le tante voci sul rinnovo del contratto, è totalmente concentrato sul campo e sul ritorno in Champions del Diavolo

Gianluigi Donnarumma non è minimamente distratto dalla ridda di voci che si rincorrono sui giornali in relazione al suo futuro e alla trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno.

FELICE IN ROSSONERO – Gigio è felice al Milan e ha manifestato da tempo la volontà di restare. L’obiettivo è solo ed esclusivamente il ritorno in Champions League. Da giocare il prossimo anno con la maglia del Milan.